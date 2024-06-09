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13:28, 9 июня 2024Мир

В Германии увеличат число резервистов

Генерал Хоппе: количество резервистов в Германии будет увеличено до 60 тысяч

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Минобороны Германии прорабатывают план по увеличению количества военных резервистов до 60 тысяч. Об этом сообщил генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора Бундесвера (Вооруженных силы ФРГ) Александр Хоппе, его слова приводит Zeit.

В числе новых резервистов будут женщины и мужчины. Их обучат и оснастят как во времена холодной войны, чтобы они могли усилить или заменить действующие войска в бою. По словам генерала, Германия должна адаптировать резерв к «текущим вызовам политики безопасности».

На данный момент в Германии насчитывается около 44 тысяч резервистов. Призыв на службу власти приостановили в 2011 году, с тех пор численность ВС ФРГ сокращалась и сегодня составляет 181,5 тысячи человек.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году.

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      Илона Палей
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