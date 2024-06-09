В Минэкономразвития раскрыли подробности посещения России туристами из Европы

Минэкономразвития: туристы из Европы получают визы в Россию на общих условиях

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев раскрыл подробности посещения России туристами из Европы. На данную тему он высказался в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кондратьев отметил, что европейские путешественники получают визы в Россию на общих условиях — так же, как и граждане других стран. При этом он подчеркнул, что в России не препятствуют указанной категории иностранцев в данном вопросе, поскольку «туризм вне политики».

«Европейцы к нам едут, да. Если посмотреть ту же статистику по электронной визе, то первое место занимает Китай, далее — Саудовская Аравия, Турция и следом — европейские страны, прежде всего Германия и Эстония. Однако что касается европейских стран, то сейчас это индивидуальная история», — пояснил собеседник агентства.

В феврале Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря электронным визам. По данным Ассоциации, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.