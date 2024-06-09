В Швейцарии признали достижение Россией своей цели на Украине

Полковник Бод заявил, что Россия достигла своей цели на Украине

Россия достигла поставленной цели во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам полковника, в ходе боевых действия стало ясно, что российские войска эффективно уничтожают оружие противника. Он отметил, что у украинской армии больше нет боеприпасов и зенитных ракет. При этом, добавил Бод, у западных союзников Киева также нет необходимого ему оружия.

«Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно», — заключил полковник.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апти Алаудинов предположил, что спецоперация завершится в 2024 году перемалыванием украинских войск. По его словам, Россия сможет уничтожить силы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали за последнее время.