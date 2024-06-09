Россия достигла поставленной цели во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам полковника, в ходе боевых действия стало ясно, что российские войска эффективно уничтожают оружие противника. Он отметил, что у украинской армии больше нет боеприпасов и зенитных ракет. При этом, добавил Бод, у западных союзников Киева также нет необходимого ему оружия.
«Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно», — заключил полковник.
Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апти Алаудинов предположил, что спецоперация завершится в 2024 году перемалыванием украинских войск. По его словам, Россия сможет уничтожить силы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали за последнее время.