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21:08, 9 июня 2024Мир

В Швейцарии признали достижение Россией своей цели на Украине

Полковник Бод заявил, что Россия достигла своей цели на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия достигла поставленной цели во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам полковника, в ходе боевых действия стало ясно, что российские войска эффективно уничтожают оружие противника. Он отметил, что у украинской армии больше нет боеприпасов и зенитных ракет. При этом, добавил Бод, у западных союзников Киева также нет необходимого ему оружия.

«Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно», — заключил полковник.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апти Алаудинов предположил, что спецоперация завершится в 2024 году перемалыванием украинских войск. По его словам, Россия сможет уничтожить силы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали за последнее время.

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      Марина Совина
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