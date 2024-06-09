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17:56, 9 июня 2024Мир

В Женеве запретят демонстрацию свастики

В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики

Фото: Alexandru Nika / Shutterstock / Fotodom

В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщается на сайте телекомпании RTS.

Данное решение приняли жители указанного швейцарского города в рамках референдума, прошедшего 9 июня. Так, за специальную новую статью конституции выступили 84,69 процента участвовавших в голосовании граждан.

При этом отмечается, что Женева стала первым кантоном в стране, который потребовал от государства осуществлять политику борьбы с дискриминацией и ненавистью.

В мае сообщалось, что в Томской области суд приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима за демонстрацию татуировки в виде свастики.

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      Алина Гостева
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