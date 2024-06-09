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15:03, 9 июня 2024Спорт

Загитова пошутила о своей безграмотности

Фигуристка Алина Загитова заявила, что ошибки в речи неизбежны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алина Загитова пошутила о своей безграмотности. Ее слова приводит Sports.ru.

Спортсменка вспомнила, как ошиблась в произношении слова «неизбежно». «Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось», — заявила она. Фигуристка добавила, что критика добавила ей уверенности в себе.

Загитова ошиблась в произношении слова «неизбежно» в интервью перед хоккейным матчем в 2023 году. Тогда спортсменка сказала «безызбежно», что послужило поводом для ее критики.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Андрей Стрельцов
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