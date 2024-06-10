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15:34, 10 июня 2024Культура

Баста поругался с сотрудниками ГАИ и ушел с концерта пешком

Mash: рэпер Баста ушел с концерта вместе с фанатами из-за конфликта с ГАИ

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поругался с сотрудниками ГАИ в Краснодаре и ушел со своего концерта пешком. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным СМИ, конфликт произошел из-за того, что сотрудники ГАИ не пропустили автомобиль рэпера после концерта на острове Татышев. Артист расстроился из-за образовавшейся пробки, вышел из машины и пошел по мосту пешком под дружелюбные крики фанатов: «Мы тебя любим».

В начале апреля исполнитель заявлял, что пока не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста. Он напомнил, что за минувший год выпустил 24 трека, в ближайшее время музыкант планирует ограничиться синглами. Он пишет рэп под псевдонимами Ноггано и Nintendo и занимается электронной музыкой как Gorilla Zippo.

Ранее Инстасамка и Баста показали первые посты и фото в сети.

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      Варвара Кошечкина
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