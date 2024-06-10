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09:24, 10 июня 2024Спорт

Карпин допустил уход из сборной России в ближайшее время

Валерий Карпин допустил уход из сборной России в ближайшее время

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин допустил уход из национальной команды в ближайшее время. Его слова приводит «Чемпионат».

По слова специалиста, он пока не получил предложение по новому соглашению. «Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с "Ростовом": как и что это будет», — рассказал Карпин.

Действующее соглашение Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Ранее стороны заявляли о заинтересованности в продолжении сотрудничества.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, совмещая посты в национальной команде и «Ростове». С февраля 2022 года сборная не принимает участия в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.

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      Алексей Гусев
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