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23:39, 10 июня 2024Спорт

Левандовски получил травму перед Евро-2024

Форвард Левандовски получил травму в последнем контрольном матче перед Евро-2024
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в последнем контрольном матче перед Евро-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

10 июня сборная Польши проводит встречу с командой Турции в Варшаве. Левандовски из-за травмы попросил замену на 32-й минуте игры.

Ранее в этом же матче повреждение получил польский форвард «Вероны» Кароль Свидерски. Он оступился во время празднования гола и травмировал голеностоп.

4 июня суперкомпьютер статистической компании Opta назвал фаворитов чемпионата Европы 2024 года по футболу. По его оценке, победителем турнира должна стать сборная Англии.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная Польши сыграет в группе D против команд Нидерландов, Австрии и Франции.

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