Политик-консерватор снялся с выборов из-за комментариев о гениталиях жены

В Великобритании политик снялся с выборов из-за комментариев о женской груди

В Великобритании политик от Консервативной партии снялся с выборов в парламент Уэльса из-за комментариев сексуального характера в сети. Об этом пишет Daily Mirror.

Сэм Траск принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке после того как издание обнаружило его непристойные записи, сделанные в 2013 году. В частности, на одном из форумов консерватор заявил, что никогда не понимал, как рассчитываются размеры лифчиков и предпочитает определять размер груди женщины руками, а также «губами и языком для точности».

Кроме того, в ветке форума, где шло обсуждение женских трусиков, Траск написал: «Люблю обтягивающие шорты на своей жене. У нее потрясная [сленговое обозначение женских гениталий]».

После обнародования записей политик заявил, что комментарии были сделаны много лет назад, однако признал их «абсолютную неуместность», извинился и снял свою кандидатуру с выборов.

Траск представляет консервативное крыло своей партии в совете Южного Уэльса. В 2016 года он занимал пост мирового судьи. На личном сайте он представлен примерным семьянином. Политик писал про себя, что «помогает детям и отправляет опасных преступников в тюрьму». Также известно, что Траск встречался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на конференции Консервативной партии, где и был выдвинут в парламент.

В июле 2023 года сообщалось, что итальянский политик, замминистра культуры Витторио Згарби похвастался, что состоял в сексуальных отношениях с сотнями женщин и назвал пенис «органом познания». После разразившегося скандала он отказался уходить в отставку.

