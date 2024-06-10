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10:52, 10 июня 2024Экономика

Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

Опрос: в России почти 50 процентов крупного бизнеса ведут расчеты в долларах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Почти 50 процентов российского бизнеса продолжили вести расчеты в долларах и евро. Такие результаты показал опрос проведенный аудиторско-консалтинговая группой Б1, «Деловой Россией» и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России. О его результатах сообщают «Ведомости».

Оказалось, что 47 процентов респондентов продолжают проводить расчеты в долларах. Причем среди крупных фирм эта доля дошла до 50 процентов, а среди компаний поменьше — 45 процентов. Что касается евро, то эту валюту используют 42 процента опрошенных предпринимателей: 27 процентов мелких и 63 процента крупных. При этом почти все опрошенные представители крупного бизнеса признались, что надеются на появление международных расчетов через инструменты БРИКС, со странами которого торгуют больше половины участников этого опроса.

Также исследование показало, что из числа крупных компаний 70 процентов заняты импортом из государств БРИКС, а 40 процентов экспортом. У подавляющего большинства (80 процентов) имеются партнеры в странах, входящих в это объединение. Если же говорить о мелких компаниях, то среди них партнерство с коллегами из стран БРИКС наладили 52 процента респондентов.

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В первую очередь партнерами российских предпринимателей оказываются высокотехнологичные промышленные предприятия: 63 процента из сегмента автомобилестроения, 26 процентов из сегмента технологий и 53 процента ориентированы на производство товаров народного потребления. Китайские компании стали основными партнерами для малого и среднего российского бизнеса (82 процента). Поменьше (57 процентов) у крупных компаний.

Кроме того, выяснилось, что, налаживая контакты с компаниями из стран БРИКС, российский бизнес преследует три основные цели. На новые рынки стремятся выйти 35 процентов опрошенных, получить доступ к единым валютам расчетов — 29 процентов. И еще 19 процентов находятся в поиске прямых инвестиций.

Эксперты, прокомментировавшие итоги опроса, отметили, что другие государства по-прежнему хотели бы покупать российские ресурсы, и поэтому платежи в долларах и евро активно продолжаются. Более того, контрагенты из государства БРИКС зачастую не стремятся использовать национальные валюты, отдавая предпочтение твердым.

Впрочем, прогнозируется, что доля доллара и евро в расчетах в конце концов снизится, из-за санкций против российских банков и вторичных — для их заграничных партнеров.

Участниками опроса стали представители горнодобывающей, металлургической и медико-биологической, топливно-энергетической отраслей, а также компаний из промышленного, автомобильного, торгового и финансового секторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ станет наращивать расчеты в национальных валютах с другими государствами. В то же время снижается доля расчетов в токсичных валютах. По итогам 2023 года она упала вдвое. Глава государства отметил, что сейчас в БРИКС прорабатывают формирование собственной независимой платежной системы, что в перспективе поможет увеличить долю национальных валют в расчетах между участниками объединения.

Кроме того, страны БРИКС должны помочь России насытить ее рынок труда качественными кадрами. Уже началась работа по созданию цифровой платформы, с помощью которой будут привлекать людей из БРИКС для сотрудничества в гибридном или дистанционном формате.

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