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17:53, 10 июня 2024Культура

Телеведущая из США оценила Дженнифер Лопес фразой «крайне неприятный человек»

Телеведущая Меган Маккейн заявила, что Дженнифер Лопес крайне неприятный человек
Меган Маккейн

Меган Маккейн. Фото: Phil McCarten / Reuters

Известная американская телеведущая Меган Маккейн вспомнила свой негативный опыт работы с певицей и актрисой Дженнифер Лопес на дневном ток-шоу The View. Ее слова приводит New York Post.

«Я рассказываю такие же негативные истории [о ней], как и весь мир. И мне даже немного не по себе, ведь уже приближаемся к тому, что Джей Ло просто буллят. Просто она крайне неприятный человек», — поделилась Маккейн.

По словам ведущей, в ходе совместной работы певица продемонстрировала поведение дивы. «У нее было при себе огромное окружение, даже больше, чем у Ким Кардашьян или у президента. Я не совсем понимаю, зачем это нужно», — добавила она.

Маккейн также вспомнила, как артистка заставила помощников держать зеркало с подсветкой, пока ее красили. Она указала на то, что Лопес вела себя недружелюбно. «Когда ты приходишь на шоу на десятиминутный отрывок… просто притворись [милой] хотя бы десять чертовых минут», — заключила она.

Ранее пользователи сети высмеяли Дженнифер Лопес из-за отмены тура This Is Me... Live Tour по семейным обстоятельствам.

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      Варвара Кошечкина
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