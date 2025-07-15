Юношу перемололо в мясорубке

В штате Аризона, США, 19-летний рабочий попал в мясорубку на фабрике по производству замороженных буррито. Об этом пишет People.
Юноша, чью личность не раскрывают, чистил машину во время своего дежурства. Неожиданно она включилась и засосала его внутрь. Он успел позвать на помощь, однако его коллеги не смогли отключить мясорубку. Когда спасатели прибыли на фабрику, юношу уже перемололо.
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Инцидент все еще расследуется. Тем не менее местная прокуратура заявила, что видит в произошедшем лишь трагическую случайность.
Ранее сообщалось, что на фабрике в США рабочий сгорел в индустриальной печи. По предварительным данным, каким-то образом мужчина застрял внутри, когда чистил ее с помощью мойки высокого давления.