Юношу перемололо в мясорубке

В США 19-летнего рабочего фабрики перемололо в мясорубке

В штате Аризона, США, 19-летний рабочий попал в мясорубку на фабрике по производству замороженных буррито. Об этом пишет People.

Юноша, чью личность не раскрывают, чистил машину во время своего дежурства. Неожиданно она включилась и засосала его внутрь. Он успел позвать на помощь, однако его коллеги не смогли отключить мясорубку. Когда спасатели прибыли на фабрику, юношу уже перемололо.

Инцидент все еще расследуется. Тем не менее местная прокуратура заявила, что видит в произошедшем лишь трагическую случайность.

Ранее сообщалось, что на фабрике в США рабочий сгорел в индустриальной печи. По предварительным данным, каким-то образом мужчина застрял внутри, когда чистил ее с помощью мойки высокого давления.

