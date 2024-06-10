В МИД Израиля сделали выговор послу Словении после признания Палестины

МИД Израиля вызвал посла Словении для беседы после признания Палестины

МИД Израиля вызвал посла Словении Андрею Пуркарт-Мартинез для беседы с выговором после решения властей в Любляне признать Палестину. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

«В соответствии с указанием министра иностранных дел Исраэля Каца генеральный директор МИД Яаков Блитштейн сегодня... 10 июня, провел беседу... с послом Словении в Израиле после признания Словенией палестинского государства», — сказано в заявлении.

В свою очередь, генеральный директор израильского МИД подчеркнул, что признание правительством Словении палестинского государства «не способствует миру, а поощряет террористическую организацию ХАМАС».

Напомним, парламент Словении во вторник, 4 июня, одобрил указ о признании независимого Палестинского государства.

Ранее стало известно, что США могут обсудить договоренность с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников без участия Израиля в переговорном процессе.

В свою очередь, ранее западные СМИ сообщили, что Египет и Катар по указанию администрации Байдена оказали давление на лидеров ХАМАС ради сделки с Израилем.