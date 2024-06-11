Москву накроет сильнейший в истории тропический мегаливень. Что это такое, чем он может быть опасен и как его пережить?

Терапевт Козлова: во время сильной грозы может произойти приступ астмы

По прогнозам метеорологов, в День России, 12 июня, в Москве пройдет сильный ливень — самый сильный за всю новейшую историю страны, который случался в столице в этот день. Тропический мегаливень, как его назвали в проекте «Метеовести» Центра погоды «Фобос», начнется во второй половине праздничного дня и обрушит на мегаполис порывистый ветер, огромное количество влаги, гром, молнию и, вероятно, град. Чем мегаливень отличается от обычной летней грозы, для кого разгул стихии особенно опасен и как часто в России идут кислотные дожди — выясняла «Лента.ру».

Что такое «тропический мегаливень»

Предстоящий ливень получил экзотическое название из-за его схожих характеристик с тропическими дождями. Как рассказал «Ленте.ру» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, такие дожди начинаются неожиданно, так же резко заканчиваются и сопровождаются большим количеством осадков. Примерно то же самое ожидает и москвичей: за сутки может выпасть около половины месячной нормы влаги.

К тому же, по словам Леуса, все это будет сопровождаться сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, грозами и, вполне вероятно, градом. В целом мегаливень не уникальное явление для центральной части России, уточнил эксперт. По его словам, такие дожди стали случаться чаще, последний, например, прошел в Москве совсем недавно — 5 июня.

Мегаливень, суперливень, супер-пупер-ливень — это все, как говорится, для привлечения внимания к информации Михаил Леус ведущий специалист Центра погоды «Фобос»

Леус добавил, что еще одна особенность прогнозируемого на 12 июня ливня — это его локальный и залповый характер. То есть в одном месте будет очень интенсивный дождь, а в другом — упадет несколько капель.

Возможен ли кислотный дождь?

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городах, особенно крупных мегаполисах, в воздухе содержится много вредных веществ, которые во время дождя могут частично растворяться в воде, предупредила в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова. Врач отметила: хотя в России проблема кислотных дождей не стоит так остро, как в некоторых других странах, в промышленных районах дождевая вода, действительно, может содержать следы вредных веществ — оксида серы или азота.

Наиболее подвержены риску кислотных дождей промышленные районы Урала, Сибири и Центральной России Ольга Козлова терапевт, кардиолог

Михаил Леус уточнил, что токсичные вещества в дождевой воде не способны разъесть кожу человека или краску на автомобиле. В Москве, по его мнению, такие дожди и вовсе маловероятны, так как крупных заводов в столице практически не осталось. «Если вы живете в промышленном районе, то не надо гулять под дождем, который идет с подветренной стороны от завода. При этом никто не мешает погулять под легким осенним или весенним дождем за городом или в сквере в черте города», — сказал специалист.

Ольга Козлова тоже считает, что короткие прогулки под дождем вряд ли принесут вред здоровью. Как раз наоборот, говорит врач, они имеют терапевтический эффект, так как шум дождя, запах озона и ощущение свежести успокаивают и снимают стресс. Главное, по ее словам, во время таких прогулок соблюдать разумные правила безопасности: не переохлаждаться, не гулять рядом с оживленными трассами и не пить дождевую воду.

Как определить приближение сильной грозы?

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

По словам Леуса, сделать это невозможно. Не существует признаков, по которым можно определить интенсивность приближающегося дождя и ветра. Единственный надежный способ, говорит эксперт, — следить за прогнозом погоды. «Если МЧС предупреждает об опасном явлении, не надо надеется, что вам повезет и вы проскочите. Может повезти, а может и нет. На вас может упасть дерево или ваша машина остановится там, где не работает ливневка, и вам придется везти автомобиль в дорогостоящий ремонт», — предупредил эксперт.

Он добавил, что опасность залповых дождей в их непредсказуемости: за три-пять минут погода меняется от абсолютно сухой до сильного ливня. Очень сложно спрогнозировать, в какой именно момент это произойдет. Он уточнил, что иногда приближающуюся стену дождя можно заметить издали, но обычно это возможно только на открытой местности, где нет плотной городской застройки. Еще один способ узнать о приближении грозы — наблюдать за молниями.

Увидели вспышку молнии — начинаете считать секунды, услышали гром — закончили считать. Полученное число делите на три и получаете примерное расстояние до места куда ударила молния в километрах. Но это опасное занятие, лучше этим не заниматься Михаил Леус ведущий специалист Центра погоды «Фобос»

Для кого мегаливень особенно опасен?

Сильные ливни и грозы опасны сами по себе, однако для некоторых людей погодные условия несут дополнительные риски. Например, во время сильных ливней нередко случаются обострения хронических заболеваний. Ольга Козлова предупредила, что перепады атмосферного давления могут привести к приступу гипертонии, а понижение температуры воздуха способно вызвать спазм сосудов и ухудшить кровоснабжение миокарда.

Во время дождя повышается влажность, что может спровоцировать приступы астмы у людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей. Кроме того, может возникнуть обострение хронической обструктивной болезни легких Ольга Козлова терапевт, кардиолог

Врач также указала, что из-за изменений погоды вполне вероятно обострение легочных инфекций и усиление болей в суставах при артритах. «Нельзя не отметить, что пасмурная погода и недостаток солнечного света во время продолжительных дождей могут усугубить симптомы депрессии», — отметила терапевт.

При резкой перемене погоды ухудшение самочувствия бывает не только у людей с хроническими заболеваниями. По словам Козловой, предельно внимательными надо быть к состоянию здоровья детей и пожилых людей, а также людей с ослабленным иммунитетом или после хирургических операций. Кроме того, добавила врач, абсолютно любой, даже самый здоровый человек, может заболеть, если попадет под дождь и промокнет.

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Меры для защиты здоровья во время сильных дождей:

Следить за прогнозом погоды и планировать день с учетом возможных осадков; Избегать длительного пребывания на улице во время сильных дождей; Носить с собой необходимые лекарства, особенно астматикам или людям с другими заболеваниями, требующими экстренной помощи; Одеваться по погоде, чтобы не промокнуть и не переохладиться; Поддерживать комфортную температуру и влажность в помещении; При ухудшении самочувствия обратиться к врачу.

Как не заболеть после дождя?

Если дождь застал на улице и спрятаться от него не удалось, есть несколько способов быстро согреться и не заболеть. Ольга Козлова подчеркнула: в первую очередь важно как можно быстрее высушить или снять мокрую одежду. Проблем с этим не возникнет, если удалось быстро добраться домой. В этом случае самое лучшее — принять душ, но не горячий, а контрастный. «Чередование горячей и прохладной воды взбодрит, улучшит кровообращение и поможет организму быстрее согреться», — посоветовала врач.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Кроме того, можно сделать самомассаж, добавила терапевт. Для этого надо сначала разогреть ладони и начать энергично растирать все тело от кончиков пальцев на ногах до шеи. Согреть ноги поможет грелка с теплой водой. Еще полезно заварить горячий чай с имбирем, лимоном и медом. «Имбирь обладает согревающим эффектом, лимон — источник витамина C, а мед смягчит горло», — объяснила врач.

Намного труднее высушить одежду вдали от дома. В этом случае, считает врач, нужно как можно быстрее найти укрытие, так называемый оазис тепла. Это может быть торговый центр, кафе, кинотеатр — любое место, где можно согреться.

Если нет возможности полностью переодеться, зайдите в туалет и высушите хотя бы самые мокрые участки одежды с помощью сушилки для рук Ольга Козлова терапевт, кардиолог

Еще один способ быстро обсохнуть — это найти газету и проложить страницы между слоями одежды. Газетная бумага хорошо впитывает влагу и помогает просушить одежду. Проделав эти манипуляции, терапевт призвала позаботиться о том, чтобы согреться изнутри. Для этого можно заказать в ближайшем кафе любой согревающий напиток: чай, кофе или какао.