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09:01, 11 июня 2024Россия

В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций в России

Пискарев: расширение круга нежелательных организаций в РФ не требует подготовки

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными в России, не потребует специальной подготовки. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, пишет РИА Новости.

«Механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и показал свою эффективность», — отметил он.

По словам Пискарева, данный правовой инструмент защиты влечет за собой ряд запретов для них. В частности, на создание в РФ своих структурных подразделений, на операции с денежными средствами и иным имуществом.

Административная и уголовная ответственность за участие и поддержку теперь уже любой нежелательной в России иностранной организации — это предупреждение всем тем, кто еще не утратил желание обслуживать чужие нацинтересы, резюмировал Василий Пискарев.

В конце мая в ГД поддержали проект закона о новых нежелательных организациях. Согласно внесенному ранее проекту, нежелательными смогут признавать организации, учрежденные иностранными государственными институциями.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской неправительственной организации Либерально-демократическая лига Украины.

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      Марина Совина
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