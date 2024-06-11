В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций в России

Пискарев: расширение круга нежелательных организаций в РФ не требует подготовки

Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными в России, не потребует специальной подготовки. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, пишет РИА Новости.

«Механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и показал свою эффективность», — отметил он.

По словам Пискарева, данный правовой инструмент защиты влечет за собой ряд запретов для них. В частности, на создание в РФ своих структурных подразделений, на операции с денежными средствами и иным имуществом.

Административная и уголовная ответственность за участие и поддержку теперь уже любой нежелательной в России иностранной организации — это предупреждение всем тем, кто еще не утратил желание обслуживать чужие нацинтересы, резюмировал Василий Пискарев.

В конце мая в ГД поддержали проект закона о новых нежелательных организациях. Согласно внесенному ранее проекту, нежелательными смогут признавать организации, учрежденные иностранными государственными институциями.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской неправительственной организации Либерально-демократическая лига Украины.