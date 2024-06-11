В повышении пошлин на импортное вино увидели угрозу ресторанному бизнесу

«Ъ»: повышение пошлин на вино может привести к проблемам в ресторанном бизнесе

Повышение пошлин на импортное вино может угрожать российскому ресторанному бизнесу. Такое мнение высказал исполнительный директор Fortwine Александр Липилин, его цитирует «Коммерсантъ».

По его мнению, повышение ввозной пошлины на вино из недружественных стран приведет к тому, что цены на такой алкоголь в заведениях общественного питания резко вырастут. Так, шампанское, которое сейчас в ресторане предлагается за 15-25 тысяч рублей за бутылку, будет стоить 60-75 тысяч рублей, объясняет эксперт.

Липилин считает, что такие изменения стоимости могут привести к проблемам в отрасли. По его словам, потребители увидят цены в российских заведениях и зададутся вопросом: а что, собственно, лучше — пойти в ресторан в Москве или купить билет на самолет и пойти в ресторан в Стамбуле?

В то же время некоторые российские виноделы считают повышение ставки пошлины до 200 процентов оправданным. «Поддержка отрасли есть, но механизмы распределения денег в рамках этой поддержки не доработаны. Хочу ли я как производитель вина, чтобы подняли пошлины? Да, хочу, до 200 процентов было бы идеально», — заявила основательница винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, рассказала, что предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Позднее начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил, что возможное установление пошлины в таком размере носило бы запретительный характер.