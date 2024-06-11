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14:28, 11 июня 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии

Захарова назвала действия пограничников в Молдавии Санду-рейхом

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Мария Захарова назвала Санду-рейхом действия пограничников Молдавии, на несколько часов задержавших людей, прибывших из России в аэропорт Кишинева. Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, у «неблагонадежных» граждан, вернувшихся из России, также надрывают паспорта. «Санду-рейх», — написала она.

Утром 11 июня стало известно, что в аэропорту столицы Молдавии сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, вернувшихся с Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В ответ на действия полиции люди скандировали «позор» и пели «Священную войну».

Кроме того, спикер парламента республики Игорь Гросу осудил коллектив Национального академического государственного ансамбля народных танцев «Жок» за выступление на ПМЭФ. По его словам, присутствие артистов на мероприятии было недопустимо в связи с конфликтом на Украине.

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      Александр Курбатов
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