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17:27, 12 июня 2024Бывший СССР

Гуцул заявила об удерживании приехавших из России делегатов в аэропорту Кишинева

Гуцул: 100 приехавших из РФ делегатов 6 часов не выпускают из аэропорта Кишинева

Фото: Andrei Mardari / Inquam Photos / Reuters

Членов делегации, прибывших из России, не выпускают из аэропорта Кишинева в течение шести часов, рассказала РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«По моей информации до судебного заседания (15.30 по московскому времени) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами», — заявила она.

Сама политик вернулась в страну после участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и беспрепятственно пересекла границу Молдавии, хотя ранее предполагала, что в связи с визитом в Россию ее «могут даже не пустить в страну».

Граждан Молдавии, прилетевших с ПМЭФ, начали задерживать еще накануне, 11 июня. Также в среду стало известно, что депутатов от оппозиционного молдавского блока «Победа» после возвращения из Москвы удерживали несколько часов. По словам одной из его представителей, Марины Таубер, 13 июня их могут лишить иммунитета в парламенте.

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      Дмитрий Воронин
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