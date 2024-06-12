Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эмина Бектас
Завтра
11:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Александар Вукич
Сегодня
19:15 (Мск)
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
США
Завтра
02:00 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Чили
3:0
Завершен
Парагвай
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
14 июня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Германия
14 июня
22:00 (Мск)
Шотландия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
15:16, 12 июня 2024Спорт

Первая ракетка России описала процесс сдачи допинг-теста

Касаткина рассказала, что за процессом сдачи допинг-теста наблюдают двое

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первая ракетка России Дарья Касаткина описала процесс сдачи допинг-теста. Теннисистка высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Спортсменка рассказала, что атлет справляет нужду в стакан, а за этим наблюдают два человека. «Забирают две банки с твоей мочой. Уходят, и больше вы никак не контактируете. Интересные рабочие отношения», — добавила Касаткина.

Ранее бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл, ныне представляющая Австралию, пожаловалась на трудности из-за допинг-контроля. Она назвала процедуру мучением, потому что нормально сходить в туалет не получается из-за того, что могут прийти допинг-офицеры.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На минувшем «Ролан Гаррос» россиянка вылетела во втором круге.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Армения выйдет из ОДКБ

      Пасынок главкома ВСУ рассказал о не считавшем себя украинцем Сырском

      На Западе заявили о пощечине европейским лидерам на выборах из-за Украины

      Названы причины снижения цен на популярные китайские авто в России

      Кевин Спейси заявил о нахождении на грани банкротства

      В Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

      Россия не предоставила сведений для нового расследования крушения MH17

      Пасынок главкома ВСУ предрек судьбу отчима

      Лавров заявил о желании посетить Донбасс

      Путин рассказал о встрече с военными командирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше