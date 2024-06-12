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15:19, 12 июня 2024Россия

Путин рассказал о встрече с военными командирами

Путин о встрече с военными командирами: остались положительные впечатления
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что от встречи с военными командирами, которая состоялась вечером 11 июня, у него остались только положительные впечатления. Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы... У нас выросла замечательная плеяда командиров», — сказал глава государства.

Путин провел совещание с военными командирами поздно вечером 11 июня. В ней, в частности, приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о планах по продолжению военных действий.

Впоследствии глава государства заявил о всенародной поддержке героев СВО. Россиян объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу России, уверен Путин.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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