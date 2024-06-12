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10:07, 12 июня 2024Путешествия

Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе

Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте количества изъятий паспортов на границе

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

За последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. «Лавинообразный» рост таких случаев РБК объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он сообщил, что союз фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки. «Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», — отметил Горин.

Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов добавил, что раньше туристов с паспортами с несоответствиями все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Но в декабре 2023 года вступили в силу новые правила въезда в Россию и выезда из страны, поэтому опечатки в паспортах стали признаком их недействительности. «Люди до этого ездили с паспортом с городом "Ермь" в нем (вместо "Пермь" — прим. "Ленты.ру") и их пропускали, а сейчас изменилась юридическая ситуация и она приводит к тому, что паспорт изымают», — пояснил Мохов.

Российский МИД призывал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском. Там напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно будет бесплатно.

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      Мария Борисова
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