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00:26, 13 июня 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Шамарина

Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест замглавы Генштаба Шамарина

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи Вооруженных сил, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Об обжаловании ареста защита генерала сообщила 31 мая.

По данным следствия, Шамарин получил от руководства пермского телефонного завода «Телта» 36 миллионов рублей. За эти деньги генерал-лейтенант обеспечивал компании общее покровительство и увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны.

Шамарина задержали 22 мая, суд отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела.

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      Марина Совина
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