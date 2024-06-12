Названы причины снижения цен на популярные китайские авто в России

Автоэксперт Житнухин связал удешевление авто из КНР с ростом предложения

Снижение стоимости наиболее востребованных автомобилей из КНР обусловлено ростом предложений на вторичном рынке, полагает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Причины снижения цен на популярные китайские машины в России он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Основной предпосылкой для снижения стоимости китайских авто на вторичном рынке стало расширение ассортимента моделей из КНР благодаря увеличению их доли в сегменте новых автомобилей. Кроме того, специальные предложения от дилеров по покупке новых авто 2023 года выпуска стали стимулом для россиян обновлять имеющиеся у них авто китайского производства и покупать более свежие модели или представителей новых брендов, недавно появившихся на отечественном рынке», — поделился автоэксперт.

Ранее стало известно, что в мае 2024 года пять моделей марок Geely, Chery и Haval стали стоить на вторичном рынке меньше на 5-9 процентов. При этом заметнее всего снизилась цена на вседорожник Geely Monjaro.

В 2024 году Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.

