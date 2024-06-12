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16:07, 12 июня 2024Экономика

Названы причины снижения цен на популярные китайские авто в России

Автоэксперт Житнухин связал удешевление авто из КНР с ростом предложения

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Снижение стоимости наиболее востребованных автомобилей из КНР обусловлено ростом предложений на вторичном рынке, полагает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Причины снижения цен на популярные китайские машины в России он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Основной предпосылкой для снижения стоимости китайских авто на вторичном рынке стало расширение ассортимента моделей из КНР благодаря увеличению их доли в сегменте новых автомобилей. Кроме того, специальные предложения от дилеров по покупке новых авто 2023 года выпуска стали стимулом для россиян обновлять имеющиеся у них авто китайского производства и покупать более свежие модели или представителей новых брендов, недавно появившихся на отечественном рынке», — поделился автоэксперт.

Ранее стало известно, что в мае 2024 года пять моделей марок Geely, Chery и Haval стали стоить на вторичном рынке меньше на 5-9 процентов. При этом заметнее всего снизилась цена на вседорожник Geely Monjaro.

В 2024 году Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.

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