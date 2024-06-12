В Белом доме высказались о словах Путина о возможной помощи противникам Запада

Салливан: США следят за шагами РФ после слов Путина о помощи противникам Запада

США следят за дальнейшими шагами России после слов российского президента Владимира Путина о помощи противникам Запада. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Мы видели, что президент Путин и другие российские должностные лица заявили, и продолжаем следить за тем, что они в действительности сделают», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе услышали и поняли сигнал президента России о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. По его словам, в западных странах еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы.