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19:09, 12 июня 2024Мир

В Белом доме высказались о словах Путина о возможной помощи противникам Запада

Салливан: США следят за шагами РФ после слов Путина о помощи противникам Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

США следят за дальнейшими шагами России после слов российского президента Владимира Путина о помощи противникам Запада. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Мы видели, что президент Путин и другие российские должностные лица заявили, и продолжаем следить за тем, что они в действительности сделают», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе услышали и поняли сигнал президента России о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. По его словам, в западных странах еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы.

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      Семен Александров
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