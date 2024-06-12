В партии Макрона с гневом отреагировали на роспуск парламента

Bloomberg: в партии Макрона с гневом отреагировали на роспуск парламента

Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание вызвало гнев и хаос в его партии «Возрождение». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, против этого решения выступили премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Браун-Пиве.

Высокопоставленный чиновник, работавший в различных министерствах при Макроне, заявил, что решение президента ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, такие как усилия по борьбе с изменением климата. Дипломат заявил, что Париж отчаянно подталкивает ЕС к заключению как можно большего количества соглашений в этом месяце.

Один из депутатов от президентской партии заявил, что он расстроены перспективой того, что десятки их коллег потеряют работу, так как не смогут переизбраться. По его словам, они боятся высказываться открыто, опасаясь, что их назовут предателями или трусами.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.