В Сбере оценили влияние санкций на курс рубля

SberCIB: санкции не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе

Новые санкции не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, считает Юрий Попов, стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research. Соответствующий комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, ограничения торговли на бирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты.

«Также влияние в среднесрочной перспективе может быть даже в пользу укрепления рубля, так как может снизиться отток капитала. Однако он снижался и до санкций на Мосбиржу, ввиду других санкций и геополитики, поэтому сложно будет оценить эффект именно санкций на Мосбиржу», — добавил Попов.

Говоря про курс в краткосрочной перспективе, Попов указал, что «может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках». Но ситуация нормализуется, отметил представитель SberCIB.

Ранее 12 июня Минфин США объявил о введении в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. После этого торговая площадка сообщила о прекращении биржевых торгов долларами и евро с 13 июня.