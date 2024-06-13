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09:02, 13 июня 2024Наука и техника

Электроэнергию предложили хранить в цементе

Найден способ хранения лишней энергии в постройках из цемента

Фото: PxHere

Американские ученые нашли способ хранения излишков энергии в постройках на основе цемента. Об этом сообщает BBC.

Автор исследования Дамиан Стефанюк создал суперконденсат на основе цемента — популярного строительного материала. С помощью состоящей из бетона, сажи и воды «батареи» ученый предложил хранить излишки энергии и предложил альтернативу литий-ионным аккумуляторам.

Стефанюк отметил, что суперконденсаторы могут заряжаться гораздо быстрее, чем обычные аккумуляторы. Однако они также довольно быстро высвобождают полученную энергию. В этой связи специалист предложил использовать дома и прочие постройки, возведенные из цемента, для хранения лишней энергии.

Автор исследования привел пример изготовленной из цемента дороги, которая бы собирала солнечную энергию и тут же отдавала ее проезжащим электромобилям. Если добавить в конструкцию большое количество углерода, то суперконденсатор будет дольше хранить энергию, но прочность цементной основы снизится. Дамиан Стефанюк заметил, что эту проблему предстоит решить ученым.

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Созданный Стефанюком бетонный суперконденсатор может накапливать и хранить чуть менее 300 ватт-часов энергии на один кубический метр энергии. Этого достаточно, чтобы 10-ваттная лампочка светила в течение 30 часов. В ближайшее время ученый намерен создать более производительный суперконденсатор.

В начале июня компания iRocks представила компьютерную мышь, которая теоретически может работать тысячи лет. Устройство имеет суперконденсатор, который за 5 минут генерирует энергию, достаточной для работы девайса в течение 7 дней.

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      Андрей Ставицкий
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