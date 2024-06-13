Изгнание аллигатора из ресторана при помощи швабры попало на видео

В США полицейские прогнали аллигатора от дверей ресторана шваброй

В американском штате Флорида полицейские прогнали аллигатора от дверей ресторана при помощи швабры. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент, произошедший в городе Брейдентон, попал на видео, снятое самими правоохранителями. На кадрах видно, как полицейский прижал полутораметровую рептилию к тротуару шваброй и проводил ее до зарослей вдали от входа в заведение. Позже аллигатор попытался вернуться, но бдительные стражи порядка снова его прогнали.

Позже на странице полиции в социальной сети появилось сообщение, что аллигатор явился к дверям ресторана перед открытием и явно «рассчитывал на завтрак».

«Говорят, завтрак — самый важный прием пища за день. И этот аллигатор был готов к нему, когда его обнаружили сотрудники ресторана. Он терпеливо ждал, когда Peach's откроется в шесть часов утра», — гласит запись.

Представители департамента дикой природы штата напомнили, что людям лучше не приближаться к аллигаторам, так как они могут принять это за угрозу и наброситься.

Ранее житель штата Флорида поймал разгуливающего по оживленной улице аллигатора голыми руками. Своевольная рептилия длиной 2,5 метра решила пройтись по городу Джексонвилль в предпоследние выходные апреля.