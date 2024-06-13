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15:07, 13 июня 2024Спорт

Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

Футболист Касинтура заявил, что уровень преступности в Анголе выше, чем в России

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ангольский легионер махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура сравнил уровень преступности в России и на родине. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, в России гораздо безопаснее. «Ты не можешь себе позволить ходить вечером абсолютно в любых местах с телефоном или ценными вещами, как в России. В Анголе их спокойно могут отобрать», — отметил игрок.

Касинтура в минувшем сезоне провел 33 матча в Первой лиге, в которых забил пять мячей. «Динамо» финишировало на втором месте и завоевало путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее нападающий «Нижнего Новгорода» и сборной Гвинеи-Бисау по футболу Зе Турбо сравнил Россию с родной страной. По словам легионера, медицина и образование в России находятся на более высоком уровне.

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      Алексей Гусев
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