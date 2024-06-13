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10:49, 13 июня 2024Спорт

Модрич согласился понизить зарплату в два раза ради нового контракта с «Реалом»

Лука Модрич согласился понизить зарплату в два раза ради контракта с «Реалом»
Лука Модрич

Лука Модрич. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич согласился на двукратное понижение зарплаты ради нового контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Ok Diario.

После переговоров с руководством команды стороны достигли соглашения, что в следующем сезоне хавбек заработает 5 миллионов евро вместо 10. Новый контракт с 38-летним Модричем будет рассчитан на один год. Действующее соглашение истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Модрид провел 46 матчей в составе «Реала» во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и семь результативных передач.

Хорватский хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании и шесть раз становился победителем Лиги чемпионов.

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      Алексей Гусев
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