Раскрыты дата и место проведения российского аналога «Евровидения»

Швыдкой: «Интервидение» может пройти в Москве в начале 2025 года

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал возможные дату и место проведения Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что он произойдет в начале следующего года. Мы уточним все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в Москве. Начало 2025 года, это будет Москва», — сказал он.

Ранее Михаил Швыдкой назвал количество стран-участниц российского аналога «Евровидения».

До этого сообщалось, что приглашение поучаствовать в «Интервидении» получили страны СНГ, БРИКС, ШОС. Кроме того, на конкурс был приглашен ряд государств Латинской Америки.