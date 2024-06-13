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16:40, 13 июня 2024Культура

Раскрыты дата и место проведения российского аналога «Евровидения»

Швыдкой: «Интервидение» может пройти в Москве в начале 2025 года

Фото: Kane Reinholdtsen / Unsplash

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал возможные дату и место проведения Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что он произойдет в начале следующего года. Мы уточним все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в Москве. Начало 2025 года, это будет Москва», — сказал он.

Ранее Михаил Швыдкой назвал количество стран-участниц российского аналога «Евровидения».

До этого сообщалось, что приглашение поучаствовать в «Интервидении» получили страны СНГ, БРИКС, ШОС. Кроме того, на конкурс был приглашен ряд государств Латинской Америки.

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