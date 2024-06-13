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12:38, 13 июня 2024Экономика

Турция повысит цены на проход судов через Босфор и Дарданеллы

С 1 июля Турция сделает проход судов через Босфор и Дарданеллы дороже на 15 %

Фото: Umit Bektas / Reuters

С 1 июля Турция сделает проход судов через Босфор и Дарданеллы дороже на 15 процентов. Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщает РИА Новости.

Стоимость транзита через пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным, оставалась неизменной на протяжении 40 лет. В июле 2023 года цены впервые подняли на восемь процентов до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков.

Сейчас тарифы повысят до 5,07 доллара за единицу — почти на 15 процентов.

«Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов. Таким образом, мы обеспечим приток валюты в бюджет», — пояснил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул Анкару в том, что она не дает НАТО помогать Украине по морю. Согласно Конвенции Монтре, Турция может контролировать проливы Босфор и Дарданеллы и не допускать туда военные корабли. На основе ее статьи 19 с началом специальной военной операции России на Украине Турция закрыла зону проливов для прохода военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных стран.

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      Вячеслав Агапов
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