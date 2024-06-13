Зеленский попросил одобрить «план Маршалла» для Украины

Зеленский призвал лидеров стран G7 одобрить «план Маршалла» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семерки» (G7) с просьбой. Об этом сообщает Reuters.

Так, украинский лидер призвал одобрить «план Маршалла» по восстановлению Украины. Он также прокомментировал снятие ограничений на использование Киевом против Москвы западного оружия, отметив, что это дало республике «дополнительную защиту».

В рамках саммита «Большой семерки» 13 июня Зеленский подписал с премьер-министром Японии Фумио Кисидой рассчитанное на 10 лет соглашение. В соответствии с ним уже в 2024 году Киев получит от Токио 4,5 миллиарда долларов.

Вместе с тем президент Украины встретился на полях саммита G7 с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили грядущий саммит по Украине в Швейцарии и совместные проекты Киева и Рима по восстановлению Одесской области.