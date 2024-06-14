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16:07, 14 июня 2024Культура

Адвокат прокомментировал судебную тяжбу Успенской с Киркоровым

Адвокат Добровинский заявил, что суд вернул Успенской иск к Киркорову

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Иск певицы Любови Успенской, которым та ответила на претензии в ее адрес со стороны Филиппа Киркорова, был отклонен судом. Об этом в интервью с KP.RU заявил адвокат Александр Добровинский.

«Иск Любы Успенской к Филиппу Киркорову возвращен. Неправильная подсудность. Как говорится, "на деревню дедушке"», — прокомментировал адвокат судебную тяжбу между артистами.

В течение нескольких месяцев Киркоров судится с Успенской после того, как она оскорбила его в эфире скандальной программы «Алена, блин», назвав «женоненавистником». Он потребовал моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей и еще пару миллионов сверху за судебные расходы. В ответ на это Успенская подала встречный иск, который, по словам Добровинского, почти сразу вернули.

Ранее сообщалось о том, что отец Филиппа Киркорова потерял 3,5 миллиона рублей в результате обмана. Около года назад он одолжил внушительную сумму денег бизнесмену Санасару Басенцяну, который оказался мошенником.

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      Наталья Анисеева
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