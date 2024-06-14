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10:07, 14 июня 2024Спорт

Госпитализированную с подозрением на инсульт чемпионку ОИ выписали из больницы

Госпитализированную с подозрением на инсульт Мастеркову выписали из больницы

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову выписали из больницы. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, врачи провели обследование, в результате которого в голове россиянки обнаружили опухоль, которая пока не требует операции. Экс-спортсменке предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения.

11 июня Мастеркову госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Уточнялось, что легкоатлетка находилась в состоянии средней степени тяжести.

Мастеркова — двукратная победительница Олимпиады 1996 года на дистанциях 800 и 1500 метров. Также в ее активе золотые медали чемпионата мира-1999 и чемпионата Европы-1998 на дистанции 1500 метров.

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      Алексей Гусев
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