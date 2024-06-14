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20:26, 14 июня 2024Моя страна

Карту с Лукоморьем отреставрировали и покажут в Челябинске

Старинную карту с Лукоморьем отреставрировали и покажут на выставке в Челябинске

Фото: Российская национальная библиотека

Обнаруженную в архивах старинную карту с Лукоморьем отреставрировали и покажут на выставке в Челябинске. Об этом сообщает журнал «Родина».

Сотрудники Научно-справочной библиотеки Музеев Московского Кремля в ходе подготовки к выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной» нашли атлас главного картографа французского королевского двора середины XVIII века Гийома Делиля. В нем находится карта со сказочным Лукоморьем из поэмы Пушкина.

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По данным автора, упомянутое место находится на севере Западной Сибири на территории современного Ямало-Ненецкого автономного округа близ Нового Уренгоя.

Отмечается, что в октябре текущего года карту покажут в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске.

В мае нарисованные нефтью картины российской художницы показали на Ямале. Художница из Тюмени Альфея Мухаметова начала использовать необычный материал для рисования в 2014 году. При этом уточняется, что Мухаметова является первой в мире художницей, которая с помощью нескольких капель нефти придумала рисовать портреты.

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      Екатерина Ештокина
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