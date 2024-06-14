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17:42, 14 июня 2024Спорт

МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры

Президент МОК Томас Бах заявил об учреждении Олимпийских киберспортивных игр

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации учредил Олимпийские киберспортивные игры. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

«Это глобальный шаг вперед для того, чтобы быть в темпе цифровой революции», — сказал Бах. Он отметил, что решение должна поддержать сессия МОК.

Осенью 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В официальном релизе говорилось, что организация видит в киберспорте огромный потенциал для привлечения новой аудитории.

Ранее в Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов. «Пока продолжается конфликт на Украине, я не считаю, что российским киберспортсменам следует разрешать участвовать в международных стартах», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

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      Илья Костин
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