МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации учредил Олимпийские киберспортивные игры. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.
«Это глобальный шаг вперед для того, чтобы быть в темпе цифровой революции», — сказал Бах. Он отметил, что решение должна поддержать сессия МОК.
Осенью 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В официальном релизе говорилось, что организация видит в киберспорте огромный потенциал для привлечения новой аудитории.
Ранее в Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов. «Пока продолжается конфликт на Украине, я не считаю, что российским киберспортсменам следует разрешать участвовать в международных стартах», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.