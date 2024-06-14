МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры

Президент МОК Томас Бах заявил об учреждении Олимпийских киберспортивных игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации учредил Олимпийские киберспортивные игры. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

«Это глобальный шаг вперед для того, чтобы быть в темпе цифровой революции», — сказал Бах. Он отметил, что решение должна поддержать сессия МОК.

Осенью 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В официальном релизе говорилось, что организация видит в киберспорте огромный потенциал для привлечения новой аудитории.

Ранее в Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов. «Пока продолжается конфликт на Украине, я не считаю, что российским киберспортсменам следует разрешать участвовать в международных стартах», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.