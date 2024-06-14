На Украине назвали цель конференции в Швейцарии

Дубинский: целью конференции в Швейцарии является легитимизация Зеленского

Целью конференции в Швейцарии по «формуле мира» является легитимизация украинского лидера Владимира Зеленского на международном уровне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В офисе президента не сильно разочаруются, если все закончится только фоточками и совместным обедом. (...) Главная цель саммита изначально не была про мир, так как сама конструкция форума без участия РФ не предусматривала его обсуждения, а была рассчитана на международное признание полномочий президента Украины», — написал он.

По словам депутата, в последнее время вся риторика офиса Зеленского говорит о том, что говорить о мире на мероприятии не только не хотят, но и считают недопустимым. Кроме того, он отметил, что украинцам не стоит ожидать кадровых перестановок или выводов по результатам саммита, так как «в офисе [президента] всех опять развели».

Ранее президент России Владимир Путин сделал Украине новое мирное предложение. В рамках него от Киева потребовали признать нейтральный и безъядерный статус Украины, а также вывести войска с территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь, Зеленский назвал такое предложение ультиматумом. По его словам, новое предложение мира ничем не отличается от предыдущих.