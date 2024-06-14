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12:19, 14 июня 2024Экономика

Названы сроки решения по газовому хабу в Турции

Депутат Завальный: решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2024 году

Фото: РИА Новости

Уже в 2024 году могут принять все решения, касающиеся создания в Турции газового хаба, тем более что в его появлении заинтересованы и Россия, и Турция, и Европа. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, которого цитирует ТАСС.

По его словам, проект строительства этого объекта находится в работе. Депутат напомнил, что мощность «Турецкого потока» ограничена 15 миллиардами кубометров в год. При этом в 2023-м транзит газа по этому направлению достиг 13 миллиардов кубических метров. В конце 2024 года истечет контракт на прокачку через Украину (до 13 миллиардов ежегодно), и для обеспечения потребности Китая и Европы в топливе и строительства второй очереди «Турецкого потока» крайне важно создание хаба.

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Преимуществом хаба депутат назвал то, что он даст возможность обезличить газ, и потребитель, приобретающий топливо в Турции, не будет знать, какой именно там углеводород — российский, азербайджанский или какой-то еще. А значит, этот газ не попадет под санкции. В свою очередь Анкара как владелец хаба получит не только безопасные поставки в срок, но и самую низкую стоимость.

В начале лета 2024 года турецкие эксперты говорили о сложностях создания этого газового хаба из-за усиливающегося давления на Анкару со стороны США. Они спрогнозировали, что союзники Турции по НАТО могут негативно отнестись к сближению Москвы и Анкары. Аналогичные проблемы возникали еще тогда, когда строился «Турецкий поток».

До этого министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар предположил, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции могут завершить уже в 2024 году. Пока же Турция продолжит консультироваться с «Газпромом» и другими партнерами.

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