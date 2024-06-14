Реакцию Запада на мирные предложения Путина объяснили

Политолог Топорнин: мирные предложения Путина оказались жесткими для Запада

Мирные предложения президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта оказались жесткими для Киева и Запада, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил реакцию мировых политиков на инициативу Москвы.

Те предложения, которые озвучил Путин, достаточно жесткие. Они требуют от Украины еще больших уступок, чем было до этого Николай Топорнин политолог

«Теперь не просто речь идет о том, чтобы сохранить нынешнюю линию соприкосновения на фронте — Путин несколько раз говорил, что нужно учитывать реалии на земле. Теперь он предлагает освободить значительную часть тех областей, которая сегодня находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь уже идет о таком крупном городе как Запорожье, речь идет о Херсоне, речь идет о других важных населенных пунктах в той же Донецкой области. Я уже не говорю о том, что требуется от Украины признать нейтралитет, признать отказ от вступления в НАТО, не размещать военные иностранные базы», — сказал политолог.

По его мнению, такие предложения Киев считает пораженческими, поэтому не примет их. В первую очередь это связано с тем, что Украина заручилась поддержкой западных союзников.

«Могут начаться дискуссии в западных столицах о том, что есть шанс остановить кровопролитие. Для стран Запада территориальная целостность Украины — это важно, но не менее важно для них и устранить угрозу полномасштабной войны в Европе и, не дай бог, перерастания ее в третью мировую, да еще и с применением ядерного оружия. Эти цели на первом месте, особенно для простых европейцев», — добавил специалист.

Когда появляется такая надежда, (...) это такой пряник для западных политиков, который они могут попробовать откусить и посмотреть, что из этого получится Николай Топорнин политолог

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения политика ультимативными и добавил, что они не отличаются от предыдущих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская инициатива заставит Украину отдать еще больше земли, а шеф Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Москва не вправе диктовать Киеву условия для достижения мира.

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.