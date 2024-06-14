Реакцию Запада на мирные предложения Путина объяснили

Мирные предложения президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта оказались жесткими для Киева и Запада, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил реакцию мировых политиков на инициативу Москвы.
Те предложения, которые озвучил Путин, достаточно жесткие. Они требуют от Украины еще больших уступок, чем было до этого
«Теперь не просто речь идет о том, чтобы сохранить нынешнюю линию соприкосновения на фронте — Путин несколько раз говорил, что нужно учитывать реалии на земле. Теперь он предлагает освободить значительную часть тех областей, которая сегодня находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь уже идет о таком крупном городе как Запорожье, речь идет о Херсоне, речь идет о других важных населенных пунктах в той же Донецкой области. Я уже не говорю о том, что требуется от Украины признать нейтралитет, признать отказ от вступления в НАТО, не размещать военные иностранные базы», — сказал политолог.
По его мнению, такие предложения Киев считает пораженческими, поэтому не примет их. В первую очередь это связано с тем, что Украина заручилась поддержкой западных союзников.
«Могут начаться дискуссии в западных столицах о том, что есть шанс остановить кровопролитие. Для стран Запада территориальная целостность Украины — это важно, но не менее важно для них и устранить угрозу полномасштабной войны в Европе и, не дай бог, перерастания ее в третью мировую, да еще и с применением ядерного оружия. Эти цели на первом месте, особенно для простых европейцев», — добавил специалист.
Когда появляется такая надежда, (...) это такой пряник для западных политиков, который они могут попробовать откусить и посмотреть, что из этого получится
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения политика ультимативными и добавил, что они не отличаются от предыдущих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская инициатива заставит Украину отдать еще больше земли, а шеф Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Москва не вправе диктовать Киеву условия для достижения мира.
14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.
Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.