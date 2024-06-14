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13:34, 14 июня 2024Экономика

Россиянам назвали способ сохранить сбережения

Замглавы Минфина Моисеев призвал россиян хранить деньги в банковских вкладах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Если россияне хотят сохранить сбережения, то лучше использовать для этих целей банковские вклады, которые надежно защищены страхованием. К этому жителей России призвал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью Запорожскому агентству новостей.

Также замглавы Минфина посоветовал гражданам оценить такой способ, как программа долгосрочного сбережения. Моисеев назвал ее «отличной накопительной пенсией», очень хорошей государственной программой с налоговыми льготами.

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Программа долгосрочных сбережений стартовала в России с 2024 года. Граждане, заключившие договоры с 2024 по 2026 год, будут три года получать от государства поддержку. Власти берут на себя обязательство софинансировать денежные взносы граждан. Например, при взносе на сумму не менее двух тысяч рублей в год на каждый рубль государство добавит один рубль при доходе до 80 тысяч рублей в месяц.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин высказался за продление срока софинансирования государством добровольных долгосрочных накоплений. По словам главы государства, программа «пока отстает от целевых показателей».

Весной 2024 года Госдума одобрила законопроект о налоговых льготах для россиян, формирующих долгосрочные сбережения. Максимальный размер налогового вычета составит 400 тысяч рублей в год.

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