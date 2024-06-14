Шестой за месяц российский мэр объявил об отставке

Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку

Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил об уходе в отставку. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

Как заявил Полумордвинов, решение об отставке было для него непростым. «Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал он.

Связана ли отставка с переходом на новую должность, экс-мэр столицы Астраханской области не уточнил.

Таким образом, чиновник стал шестым за месяц покинувшим свой пост российским мэром.

Ранее об увольнении сообщили глава Йошкар-Олы Евгений Маслов и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Кроме того, свой пост покинул руководитель Иваново Владимир Шарыпов. Также стало известно о том, что глава Липецка Евгения Уваркина перешла на пост замгубернатора региона.