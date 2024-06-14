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11:53, 14 июня 2024Спорт

Тарасенко превзошел достижение Фетисова в Кубке Стэнли

Тарасенко превзошел достижение Фетисова по количеству матчей в Кубке Стэнли
Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко. Фото: Bob DeChiara-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Владимир Тарасенко обновил личный рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Третья встреча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерс», которая прошла в ночь на пятницу, 14 июня, стала для россиянина 117-й в карьере в плей-офф. Он превзошел достижение соотечественника Вячеслава Фетисова, в активе которого 116 игр в Кубке Стэнли.

В этой игре Тарсенко забросил одну из шайб в ворота «Эдмонтона». «Флорида» одержала победу, повела в серии со счетом 3-0 и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Среди россиян лидером по количеству матчей в плей-офф НХЛ является нападающий Сергей Федоров. В его активе 183 встречи в Кубке Стэнли. Тарасенко находится на 12-м месте по этому показателю среди игроков из России.

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      Алексей Гусев
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