Депутат Саралиев: в Россию вернули тела 32 военнослужащих

В Россию вернули 32 тела военнослужащих. Об этом РБК заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Парламентарий отметил, что украинской стороне передали 254 тела погибших бойцов. Это подтвердили и в Киеве.

В апреле Саралиев докладывал о возвращении 36 тел российских военных. На Украину тогда же вернули о 140 тел бойцов.

Еще раньше депутат Госдумы высказался об идее обмена пленными в формате «всех на всех». Он счел подобную идею неравноценной, поскольку в российском плену находится большое число украинских солдат.

Парламентарий предлагал обменять всех находящихся в украинском плену российских военнослужащих на такое же количество украинцев.