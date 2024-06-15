Экс-президент Франции назвал идею приема Украины в Евросоюз противоречащей здравому смыслу

Саркози заявил, что идея приема Украины в Евросоюз противоречит здравому смыслу

Экс-президент Франции Николя Саркози прокомментировал идею приема Украины в Европейский союз (ЕС), назвав ее противоречащей здравому смыслу. Об этом политик заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины», — подчеркнул бывший глава Франции.

Ранее Саркози рассказал, что не может представить себе открытое противостояние между Францией и Россией. Саркози также заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. По его мнению, «мир танцует на краю вулкана».

Тем временем действующий президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участники саммита по Украине в Швейцарии не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира.