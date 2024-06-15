Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 15 июня 2024Мир

Экс-президент Франции назвал идею приема Украины в Евросоюз противоречащей здравому смыслу

Саркози заявил, что идея приема Украины в Евросоюз противоречит здравому смыслу

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози прокомментировал идею приема Украины в Европейский союз (ЕС), назвав ее противоречащей здравому смыслу. Об этом политик заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины», — подчеркнул бывший глава Франции.

Ранее Саркози рассказал, что не может представить себе открытое противостояние между Францией и Россией. Саркози также заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. По его мнению, «мир танцует на краю вулкана».

Тем временем действующий президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участники саммита по Украине в Швейцарии не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Главы делегаций на саммите по Украине отметились нацистским лозунгом

      В Белом доме допустили нарушение соглашения с Киевом

      В ВСУ высказались об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии

      В российском городе полицейские потребовали военные билеты у посетителей ночного клуба

      Конференции по Украине в Швейцарии предрекли провал

      Зеленский поделился подробностями «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

      Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по вопросу Украины

      Украина отказалась от прямых переговоров с Россией

      В МИД России прокомментировали начало конференции по Украине в Швейцарии

      Экс-президент Франции назвал идею приема Украины в Евросоюз противоречащей здравому смыслу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше