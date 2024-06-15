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11:19, 15 июня 2024Спорт

Финский тренер заявил о падении уровня хоккея в стране из-за ухода «Йокерита» из КХЛ

Йортикка заявил о падении уровня финского хоккея из-за ухода «Йокерита» из КХЛ

Фото: Edijs Palens / Globallookpress.com

Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка рассказал, как повлиял уход финского «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на уровень хоккея в Финляндии. Его слова приводит Italehti.

По словам специалиста, он упал. «Почему мы побеждали на международной арене в период с 2019 по 2022 год? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь в сборной страны их заменили молодые хоккеисты», — заявил тренер.

Йортикка добавил, что сейчас большинство хоккеистов сборной Финляндии играет в местном чемпионате. «Финская лига по уровню даже близко с КХЛ не стоит», — отметил тренер.

«Йокерит» начал выступать в КХЛ в сезоне-2014/2015. В апреле 2022-го команда объявила о выходе из лиги.

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      Алексей Гусев
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