Число жертв после атаки ВСУ в Шебекино выросло до пяти

Губернатор Гладков: число жертв после атаки ВСУ в Шебекино выросло до пяти

Доставленная в больницу с места обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино женщина скончалась, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что число жертв выросло до пяти. «Из-под завалов удалось поднять останки четврех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу», — добавил он.

Пострадавшая была прооперирована. Губернатор отметил, что в ходе хирургического вмешательства у нее несколько раз останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью, указал он.

«Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек. С верхних этажей здания спасены шесть человек», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что более 50 процентов завалов разобрано. Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.