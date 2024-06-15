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05:54, 15 июня 2024Россия

Число жертв после атаки ВСУ в Шебекино выросло до пяти

Губернатор Гладков: число жертв после атаки ВСУ в Шебекино выросло до пяти

Фото: РИА Новости

Доставленная в больницу с места обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино женщина скончалась, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что число жертв выросло до пяти. «Из-под завалов удалось поднять останки четврех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу», — добавил он.

Пострадавшая была прооперирована. Губернатор отметил, что в ходе хирургического вмешательства у нее несколько раз останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью, указал он.

«Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек. С верхних этажей здания спасены шесть человек», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что более 50 процентов завалов разобрано. Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек.

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      Марина Совина
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