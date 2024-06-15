Глава МИД Турции назвал предложения Путина по Украине проблеском надежды

Фидан: выдвинутые Путиным предложения по Украине являются проблеском надежды

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан высказался о выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным новых предложениях по Украине, назвав их проблеском надежды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала», — отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что замораживание украинского конфликта не станет решением проблемы. Выступая на конференции в Швейцарии, она заявила о необходимости справедливого мира на Украине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал участие России условием мира на Украине. При этом он счел несерьезным предложение Путина по мирному урегулированию украинского конфликта.