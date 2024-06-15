Курганец открыл стрельбу по людям

В Курганской области мужчина после ссоры на озере открыл стрельбу по людям

В Юргамышском округе Курганской области мужчина после ссоры на озере открыл стрельбу из ружья по людям. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает URA.RU.

По словам одного из собеседников, в селе Пески на берегу озера к компании людей присоединился отдыхать местный житель. «В процессе произошла ссора. Местный ушел и спустя время вернулся уже с ружьем. Сделал около пяти выстрелов», — сказал источник.

Собеседник заверил, что пострадавших нет. На место стрельбы вызвали наряд полиции.

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