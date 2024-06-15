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13:28, 15 июня 2024Россия

Курганец открыл стрельбу по людям

В Курганской области мужчина после ссоры на озере открыл стрельбу по людям

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Юргамышском округе Курганской области мужчина после ссоры на озере открыл стрельбу из ружья по людям. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает URA.RU.

По словам одного из собеседников, в селе Пески на берегу озера к компании людей присоединился отдыхать местный житель. «В процессе произошла ссора. Местный ушел и спустя время вернулся уже с ружьем. Сделал около пяти выстрелов», — сказал источник.

Собеседник заверил, что пострадавших нет. На место стрельбы вызвали наряд полиции.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в городе Серпухове Московской области 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по окнам дома.

Также в июне Telegram-канал Mash узнал, что под городом Калугой неизвестный открыл стрельбу около монастыря Оптина пустынь.

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      Иван Потапов
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