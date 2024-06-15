На Западе оценили предложения Путина по урегулированию конфликта с Украиной

Кеппель: Путин выдвинул четкие предложения по завершению конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин выдвинул четкие предложения по завершению конфликта с Украиной. Такое мнение высказал шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на YouTube-канале.

По его оценке, российский президент выступил с абсолютно конкретным предложением, которое было отвергнуто Киевом.

Немецкий журналист назвал воровством решение стран G7 о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет активов России, заблокированных в западных странах. Такие меры усугубят конфронтацию.

14 июне Путин предложил вариант мирного завершения украинского конфликта. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

У руководства Украины есть шанс рассмотреть инициативу Путина и остановить войну, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.